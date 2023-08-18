В Нижнем Тагиле проведут фестиваль грамотности

В Нижнем Тагиле горожан будут учить грамотности Фото: Лев ИСТОМИН

С 6 по 10 сентября в Нижнем Тагиле пройдет Фестиваль грамотности в рамках национального проекта «Культура». Об этом пишет портал Тагил.Лайф.

Для горожан в эти дни проведут интенсив по филологии, устроят научно-популярные лекции по русскому языку и лингвистике, встречи с писателями и критиками, а также мастер-классы по риторике и этикету. Здесь же пройдет презентация новых книг.

В конце фестиваля для жителей Нижнего Тагила проведут телевизионный марафон по Тотальному диктанту, посвященный Международному дню грамотности.

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