Строить микрорайон будут поэтапно Фото: Алексей БУЛАТОВ

На юге Екатеринбурга появится новый микрорайон. Об этом свидетельствует постановление на сайте администрации города, подписанное мэром Алексеем Орловым.

Согласно документам, район будет рассчитан на 25,2 тысяч жителей и будет находиться в Совхозном в границах ул. 2-й Новосибирской - Городской 1 (условное название) - Дивизионной - Предельной - Умельцев - Окружной.

Здесь будут построены многоэтажные дома переменной этажности, общей площадью жилья 757,7 тысяч квадратных метров. Кроме того, планируется. возвести поликлинику со стационаром, которая сможет принимать 300 человек в смену, построить шесть детских организаций, два здания общеобразовательных организаций, а также новый корпус школы № 55.

Строить микрорайон будут поэтапно. Закончить планируется до 2035 года.

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