Свердловчанин осужден за повторное вождение пьяным

У мужчины также конфисковали его отечественное авто Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловчанина осудили за повторное вождение пьяным. Житель Камышлова приговорен к обязательным работам. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Нетрезвого водителя поймали 4 декабря 2022 года в четыре часа ночи. Мужчина на ВАЗ-21074 ехал по улице Карла Маркса, когда его остановили автоинспекторы. Позже выяснилось, что автолюбитель уже был лишен водительских прав в октябре 2020 года. Однако это не помешало ему ездить по улицам города.

- Камышловский районный суд назначил свердловчанину наказание в виде 260 часов обязательных работ, с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на три года, - рассказали в ведомстве.

Помимо этого, у мужчины конфисковали его отечественное авто. Его обратили в доход государства. Приговор пока не вступил в законную силу.

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