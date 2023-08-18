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НовостиЭкономика18 августа 2023 8:16

Туристы раскупили все места в гостиницах Екатеринбурга

В 2023 году город посетит около трех миллионов туристов
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Все больше туристов едут в Екатеринбург

Все больше туристов едут в Екатеринбург

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в дни празднования 300-летия города туристы раскупили 98% номерного фонда в отелях и гостиницах. В городе – рекордное количество гостей. Об этом пишет издание «ФедералПресс».

- К нам едет большое количество гостей, - рассказывает замгубернатора Свердловской области Дмитрий Ионин.

В 2023 году туристический поток в Свердловскую область намного выше, чем в прошлые годы. Так, в прошлом году регион посетили 2,2 миллиона гостей, а в первом полугодии этого года – 1,7 миллиона человек. Согласно прогнозу, по итогам года число туристов на Среднем Урале превысит 3 миллиона человек.

Туристы посещают не только Екатеринбург, но и Нижний Тагил, Невьянск, Ирбит, Верхнюю Пышму, Каменск-Уральский и природный парк «Оленьи ручьи».