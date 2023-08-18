В Губкинском нарастили темпы обновления общественных пространств и дворов

В Губкинском обновляют тротуары
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В городе Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа до конца 2023 года обустроят 49 парковок и тротуары с современным освещением, а также 75 придомовых территории и общественных пространства. Об этом пишет портал «Ямал 1».
- На некоторых территориях укладывают рулонный газон, устанавливают дополнительные лавочки и урны, - рассказывают в мэрии города.
Сейчас в Губкинском проводят капительный ремонт сквозных проездов, строят тротуары из брусчатки. Количество обновленных придомовых территорий в городе в этом году будет в два раза больше, чем в 2022 году.
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