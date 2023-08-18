На Урале завершилось строительство двух участков дороги Арамиль – Фомино

На седьмом километре дорога переходит в главную улицу поселка Бобровский. Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

В Свердловской области завершили строительство двух участков на трассе Арамиль – Фомино. Всего было отремонтировано одиннадцать километров дороги. Об этом сообщили в Департаменте информационной политики региона.

Трасса отремонтирована от нулевого до второго и от третьего до двенадцатого километров. На седьмом километре дорога переходит в главную улицу поселка Бобровский. На ней расположены две школы: №2 и №13.

- Дорожники сделали площадку для автобусной остановки, ставят новые металлические павильоны с защитой от ветра. Вскоре будет обновлен пешеходный переход, - отметил заместитель начальника Управления автомобильных дорог Свердловской области Олег Мелехов.

На данный момент строитель завершили укладку дороги и установили безопасные высокие бордюры. Вскоре на участке появится тротуар и будет нанесена дорожная разметка.

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