На Урале завершилось строительство двух участков дороги Арамиль – Фомино

На седьмом километре дорога переходит в главную улицу поселка Бобровский. Фото: Департамент информационной политики Свердловской области
В Свердловской области завершили строительство двух участков на трассе Арамиль – Фомино. Всего было отремонтировано одиннадцать километров дороги. Об этом сообщили в Департаменте информационной политики региона.
Трасса отремонтирована от нулевого до второго и от третьего до двенадцатого километров. На седьмом километре дорога переходит в главную улицу поселка Бобровский. На ней расположены две школы: №2 и №13.
- Дорожники сделали площадку для автобусной остановки, ставят новые металлические павильоны с защитой от ветра. Вскоре будет обновлен пешеходный переход, - отметил заместитель начальника Управления автомобильных дорог Свердловской области Олег Мелехов.
На данный момент строитель завершили укладку дороги и установили безопасные высокие бордюры. Вскоре на участке появится тротуар и будет нанесена дорожная разметка.
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