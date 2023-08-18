Мальчика искали полицейские
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Североуральске завершили поиски 16-летнего мальчика, сбежавшего из социально-реабилитационного центра еще 6 августа. Подростка искали сотрудники полиции.
- Найден, жив, - рассказали в ОМВД России по Североуральску.
Ранее сообщалось, что мальчик на профилактическом учете не состоит, ранее не уходил.
Напомним, в СНТ «Строитель» в поселке Колюткино Свердловской области пропала 74-летняя Валентина Артемчук (Ефимцева). Она ушла из дома 17 августа на прогулку с собакой и не вернулась.
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