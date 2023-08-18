В Березовском до сентября перекроют центральную улицу

Ограничения будут действовать с 28 августа по 3 сентября
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Березовском перекроют улицу Гагарина. Ограничения будут действовать с 28 августа по 3 сентября. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.
Проезд будет запрещен по участку от улицы Театральной до Гагарина, 11. Причиной перекрытия дороги стала модернизация магистральной тепловой сети.
- Просим автомобилистов заранее планировать пути объезда, - добавили в региональном ГИБДД.
Ранее в мэрии Екатеринбурга рассказали, где перекроют улицы во время празднования 300-летия города. В связи с этим транспорт будет ходить по-другому. Маршруты автобусов, трамваев и троллейбусов изменятся с 17 по 20 августа.
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