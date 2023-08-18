На Среднем Урале соседи судились с заводчицей кошек из-за невыносимого запаха

Кошки жили одни в квартире Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Богдановиче соседи были вынуждены судиться с заводчицей кошек. Женщина разводить Мейн-кунов в собственной квартире. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Конфликт меду соседями длится с 2018 года, когда Надежда П. устроила питомник в квартире. Однако такому бизнесу не обрадовались остальные жители дома. Сама заводчица в этой квартире не живет, однако уверяет, что следит за ней. Соседи с этим не согласны, они жалуются невыносимый запах, который исходит от злосчастного жилища. Жители дома уже обращались в прокуратуру, полицию и другие ведомства. Но это никак не повлияло на ситуацию.

Изменить положение помогло обращение в суд. Истцы попросили запретить заводчице разводить и содержать животных больше одного в квартире. Роспотребнадзор установил, что в жилище находилось 12 кошек, у них нашли проблемы со здоровьем.

- Также были проведены пробы воздуха на наличие в нем аммиака. Согласно протоколу испытаний, у двери в квартиру ответчика массовая концентрация аммиака составила 0,43 мг/м3 при норме допустимого не более 0,2 мг/м3, - отметили в суде.

Суд удовлетворил требования истцов. Женщине запретили разводить кошек в квартире больше одной. В течение месяца она должна была вывезти всех животных из дома. Однако заводчицу такое решение не устроило. Суд пересмотрел дело. Было решено оставить в квартире не больше трех животных.

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