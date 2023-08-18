Лорд третий ребенок Лары и Леона Фото: Екатеринбургский зоопарк

В Екатеринбургском зоопарке родился кинкажу. Это милое животное, которое имеет обезьяньи повадки, относится к семейству енотовые и которое за любовь к сладкому прозвали «медовым мишкой».

Малыша назвали Лорд. На свет он появился еще весной. Однако рассказать о нем решили только сейчас, потому что долгое время он находился под неусыпной заботой матери и определить пол и дать имя малышу было невозможно.

- Детеныш появился у молодой пары кинкажу. Его мать Лара родилась в Ярославском зоопарке, ей 4 года. Отец Леон родом из Челябинского зоопарка, ему 3 года, - рассказали в зоопарке.

Фото: Екатеринбургский зоопарк

В 2020 году эти Лара и Леон встретились в Екатеринбургском зоопарке, где образовали крепкую семью. Лорд - их третий ребенок. Первенцем в 2021 году стала девочка Лайма, которая переехала жить в зоопарк Нижнего Новгорода. В 2022 году родился второй малыш Луис. Он пока, как и младший брат, остается в Екатеринбурге.

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