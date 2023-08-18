В Екатеринбурге подскочили продажи машиномест в паркингах

Покупатели часто приобретают место в паркинге одновременно с квартирой Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Екатеринбурге в первом полугодии 2023 года рост продаж машиномест на паркингах на стадии строительства составил 64% по отношению к аналогичному периоду 2022 года. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

По словам руководителя аналитического отдела Уральской палаты недвижимости Михаила Хорькова, этот сектор сильно изменился за последние два года. Сегодня многие покупатели решают вопрос с паркингом одновременно с приобретением жилья.

- Девелоперы, которые всегда жаловались на сложности продаж, удивляются темпам реализации машиномест. Покупатели тоже удивляются, когда приходят в отдел продаж в надежде купить паркинг, а выбора там уже нет, - рассказывает Михаил Хорьков.

Также растут продажи кладовых помещений.

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