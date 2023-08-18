В Екатеринбурге готовят особенные музыкальные выходные на 300-летие города

Фото: предоставлено пресс-службой ООО «Т2МОБАЙЛ»

Жителей Екатеринбурга и гостей города пригласили на музыкальный уикенд на Добролюбова, 19, который разнообразит программу 300-летия города. Мобильный оператор Tele2 собрал талантливых музыкантов и вокалистов, которые все выходные будут дарить эмоции всем желающим. Об этом сообщили организаторы летнего пространства.

Музыкальные выходные начнутся уже в пятницу, 18 августа – с 19:00 до 20:00 в летнем пространстве пройдет вокальная йога от музыкальной академии PROГолос. Вечер завершится зажигательными танцами от MaxDance. Опытные мастера ждут всех желающих с 20:00 до 23:00.

Основная часть программы пройдет в субботу: с 16:00 до 21:45 со сцены прозвучит битбокс, диджей-сеты и песни, собранные со всех уголков планеты, от Aniisha band и вокалистки Ани Нагапетян. Главным событием вечера станет концерт музыки «Неоклассика. Лучшее» от Neo Classic Orchestra с 19:00 до 20:30.

«Екатеринбург – наш родной город, и мы не смогли остаться в стороне в этот юбилейный год. 300 лет – отличный повод порадовать жителей прекрасной музыкой. Вы сможете услышать лучшие произведения авторов, получивших мировое признание, таких как: Людовико Эйнауди, Ханс Циммер, Макс Рихтер, Джон Уильямс и других», - обратился к горожанам Антон Томин, руководитель проекта Neo Classic Orchestra. Коллектив уже успел дать концерты в 56 городах России, в 46 из них был SOLD OUT.

Праздничная программа завершится в воскресенье, 20 августа. В 17:00 начнется паблик-ток «Как превратить текст в аудиокнигу», а через час после этого шеф-редактор группы компаний «Литрес» Екатерина Писарева научит, как ориентироваться в многообразии книг. В 20:00 ценители театрального искусства смогут прийти на моноспектакль «Чем ты хочешь заняться, Лиз?». А финальным аккордом творческого уикенда станет фортепианный концерт Георгия Маргалиташвили. Он исполнит каверы на лучшие хиты поп и рок-музыки.

Летняя площадка Tele2 работает до 27 августа на Добролюбова, 19а. Сюда приходят, чтобы посмотреть фильмы, потанцевать и поучаствовать во всевозможных интерактивах.