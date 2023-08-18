В Нижнем Тагиле задержали гуляющего голым мужчину

Мужчину привлекут к административной ответственности Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле на Вагонке вечером 17 августа мужчина гулял по улице полностью без одежды. Местные жители сняли его на видео. На кадрах видно, что мужчину не смущают даже проходящие мимо него дети.

- Вот что жара делает с людьми, - рассказал очевидец в группе во «ВКонтакте» «Инцидент Нижний Тагил». - Вызвали полицию, сидим караулим, чтоб не сбежал, ждем. Шел он максимально уверено, как будто ничего не происходит. Тут уже мужчины его начали бить, а вот девушка какая-то кинулась бедолагу защищать.

Очевидцы предположили, что мужчина находится в наркотическом опьянении.

В МУ МВД России «Нижнетагильское» «КП-Екатеринбург» сообщили, что мужчину доставили в отдел полиции для разбирательства. Они выяснили, что 36-летний местный житель уже неделю злоупотребляет алкоголем. Мужчину привлекут к административной ответственности.

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