В Екатеринбурге автоинспекторы проведут проверки в День города

Мероприятие «Стоп-контроль» направлено на выявление серьезных нарушений среди автолюбителей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в День города пройдет проверки водителей. Рейд проведут с 18 по 20 августа. Об этом сообщили в Госавтоинспекции города.

Мероприятие «Стоп-контроль» направлено на выявление серьезных нарушений среди автолюбителей. Автоинспекторы проверят водителей на состояние алкогольного опьянения и наличие прав.

- В Госавтоинспекции напоминают, что управление транспортным средством в состоянии опьянения является серьезным нарушением Правил дорожного движения, которое приводит к тяжким последствиям и ставит под угрозу жизнь и здоровье всех участников дорожного движения, - отметили в екатеринбургском ГИБДД.

За нарушение этого правила автомобилисту грозит лишение правд до двух лет и штраф в 30 тысяч рублей. Повторное вождение пьяным может грозить штрафом до 300 тысяч рублей и даже лишением свободы до двух лет.

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