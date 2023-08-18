На Урале пенсионерка ушла из дома с собакой и пропала

Женщину разыскивают волонтеры и полицейские Фото: «ЛизаАлерт»

В СНТ «Строитель» в поселке Колюткино Свердловской области пропала 74-летняя Валентина Артемчук (Ефимцева). Она ушла из дома 17 августа на прогулку с собакой и не вернулась.

- Была одета в светло-оранжевую рубашку с коротким рукавом, темно-синие штаны с белой полоской, кожаные туфли, синюю кепку, - сообщается в ориентировке.

У пенсионерки светлые до плеч волосы с проседью. Ее разыскивают волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» и сотрудники полиции.

Отмечается, что женщина нуждается в медицинской помощи.

Если вы знаете, где она может находиться, сообщите по телефонам указанным в ориентировке.

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