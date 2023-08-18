Понтонный мост в Нижнем Тагиле подорожал на 80 миллионов

Рост цены произошел на этапе проектирования, рассказал мэр Нижнего Тагила Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле собираются строить понтонный мост, изначально его стоимость была 120 миллионов, а теперь, после подорожания строительных материалов, его оценивают в 200 миллионов. Рост цены произошел на этапе проектирования, рассказал мэр Нижнего Тагила. Об этом сообщает Tagilcity.

Сейчас мэрия ищет, где взять деньги на строительство, но от задумки отказываться там не собираются.

- Ограничения в финансах должны быть. Должно быть разумное с красивым совмещено. С губернатором обсудили, он говорит: «Нет, давай будем делать все равно, это такое место», - сказал Владислав Пинаев.

Протяженность моста составит 820 метров. Он свяжет два благоустроенных участка набережной - «Тагильскую лагуну» и «Тагильскую лагуну-2».

Для Нижнего Тагила это первый подобный опыт. Идею построить понтонный мост предложил летом прошлого года губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев во время визита в Нижний Тагил.

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