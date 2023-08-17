Огромный дом на улице Соболева в Екатеринбурге остался без света, фото: читатель «КП-Екатеринбург»

Огромный 25-этажный жилой дом в Екатеринбурге остался без света. На улице Соболева, 19 во время коммунальных работ днем повредили силовой кабель, из-за этого не работаю и лифты. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщил читатель.

- Я живу на 24 этаже. Боюсь представить, как спускаться вниз. И уж тем более, как подниматься обратно. Говорят что к часу ночи вернут свет, но я сильно сомневаюсь, - поделился читатель.

Когда в доме появится свет - неизвестно, фото: читатель «КП-Екатеринбург»

Несколько десятков жителей застряли в лифтах, но их смогли освободить, когда привезли запасные генераторы. Всего в доме 25 этажей, 15 подъездов и 1560 квартир.

Также не работают и магазины, детские сады, медицинские центры и другие организации, которые находятся в ЖК «Аврора».

В 00:35 18 августа свет в доме включили, у жильцов праздник.

В это время в центре Екатеринбурга проходило световое шоу на здании мэрии, масштабный конкурс «Мисс Екатеринбург-2023» и модный показ.

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