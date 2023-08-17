Движение на проспекте Ленина в Екатеринбурге перекрывают из-за светового шоу Фото: Олег ГАЛИМОВ

В Екатеринбурге три дня подряд показывают световое шоу на здании Администрации города, однако из-за него перекрывают проспект Ленина. Движение на два часа закроется 17 и 18 августа - с 22:00 до 00:00 по центральной улице.

Само световое шоу можно посмотреть 18 августа: 22:40, 23:00, 23:20, 23:40; и 19 августа: 22:40, 23:00, 23:20, 23:40.

- Я бы сказал, что мы отмечаем не День города, а Год города, - сказал о предстоящем празднике мэр Екатеринбурга Алексей Орлов.

Само световое шоу покажут еще 18 и 19 августа Фото: Ольга ЮШКОВА

Самые массовые перекрытия водителей ждут с 06:00 19 августа. Практически все центральные улицы будут закрыты. Среди них: проспект Ленина, от Московской до Карла Либкнехта; 8 Марта, от проспекта Ленина до Бориса Ельцина. Кстати, Ельцина также окажется перекрытой до самой Челюскинцев.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru