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НовостиОбщество17 августа 2023 17:16

В Нижнем Тагиле хотят восстановить муниципальное автобусное предприятие

Выбранная рабочая группа должна будет возродить муниципальный транспорт
Анжелика УФИМЦЕВА
Муниципальное пассажирское предприятие будет создано для улучшения качества перевозок

Муниципальное пассажирское предприятие будет создано для улучшения качества перевозок

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэрия Нижнего Тагила организовала рабочую группу, которая будет восстанавливать городской транспорт. Муниципальное пассажирское предприятие будет создано для улучшения качества перевозок.

- В состав рабочей группы могут входить представители муниципальных органов власти, государственных и муниципальных учреждений и иных организаций, - сообщается в распоряжении Администрации.

В настоящее время, в состав рабочей группы входят 12 человек: сотрудники Администрации Нижнего Тагила из управления городским хозяйством, директор «Тагильского трамвая», члены Союза автотранспортных предпринимателей и другие работники мэрии.

Собрания они должны проводить не реже одного раза в течение десяти рабочих дней. Группа будет утверждать план мероприятий по организации муниципального автотранспортного пассажирского предприятия.

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