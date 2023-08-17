В Нижнем Тагиле хотят восстановить муниципальное автобусное предприятие

Муниципальное пассажирское предприятие будет создано для улучшения качества перевозок Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэрия Нижнего Тагила организовала рабочую группу, которая будет восстанавливать городской транспорт. Муниципальное пассажирское предприятие будет создано для улучшения качества перевозок.

- В состав рабочей группы могут входить представители муниципальных органов власти, государственных и муниципальных учреждений и иных организаций, - сообщается в распоряжении Администрации.

В настоящее время, в состав рабочей группы входят 12 человек: сотрудники Администрации Нижнего Тагила из управления городским хозяйством, директор «Тагильского трамвая», члены Союза автотранспортных предпринимателей и другие работники мэрии.

Собрания они должны проводить не реже одного раза в течение десяти рабочих дней. Группа будет утверждать план мероприятий по организации муниципального автотранспортного пассажирского предприятия.

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