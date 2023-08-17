Женщина из Тавды незаконно вывозила заграницу дерево стоимостью 16 миллионов

Женщина хотела обойти установленные таможенные правила и указала недостоверные сведения о происхождении товара Фото: Алексей БУЛАТОВ

Женщина из Тавды решила немного заработать и вывезти дерево заграницу. В ее планах было отвезти в Республику Казахстан и Кыргызстан больше 1200 кубических метров хвойных пород общей стоимостью больше 16 миллионов. Однако шалость не удалась и Уральская транспортная прокуратура направила в суд уголовное дело на нее.

- Она обвиняется по ч.1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных ресурсов в крупном размере), - сообщают в социальных сетях ведомства.

По предварительным данным, женщина хотела обойти установленные таможенные правила и указала недостоверные сведения о происхождении товара.

Уголовное дело направлено в Карталинский городской суд Челябинской области для рассмотрения по существу. Если ее признают виновной, то за такое преступление ей грозит лишение свободы и штраф.

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