Когда женщину вытащили на берег, ее попытались откачать, но не смогли, фото: социальные сети «Инцидент Нижний Тагил»

Вечером 17 августа в Нижнетагильском пруду утонула женщина. Трагедия произошла недалеко от отеля, женщине на вид около 40 лет. Об этом сообщили подписчики сообщества «Инцидент Нижний Тагил».

- То ли плохо стало, то ли не совсем трезвая была, не понятно, что произошло. Вроде одна купалась, - рассказал очевидец.

Когда женщину вытащили на берег, ее попытались откачать, но не смогли.

Напоминаем, в начале августа на Нижнетагильском пруду женщину на сап-борде сбил катер. Трагедия произошла около полуночи. Женщина каталась на одном сап-борде с девятилетним сыном, когда в них влетел катер. Ребенок отделался испугом, а Ирина угодила в больницу с травмой головы и позже ее ввели в медикаментозную кому. Спустя 17 дней после аварии на Нижнетагильском пруду многодетная мама Ирина Подмазова пришла в себя.

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