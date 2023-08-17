В Екатеринбурге больше месяца ищут 44-летнего мужчину

Андрей Поваренных может находиться в любом районе города. Фото: «ЛизаАлерт»

В Екатеринбурге больше месяца идут поиски 44-летнего мужчины. О местонахождении Андрея Поваренных неизвестно 16 июля. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

- Приметы: рост - 165 сантиметров, нормального телосложения, глаза темно-серого цвета, волосы темно-русые, - рассказали волонтеры.

К сожалению, информации о том, во что был одет мужчина, нет. Сообщается, что Андрей Поваренных может находиться в любом районе города.

Сейчас поисками занимаются волонтеры и сотрудники полиции. Если вам известно, где может находиться мужчина, сообщите об этом инфоргу «ЛизаАлерт» Екатерине по номеру 89530530483. Также вы можете обратиться со всей известной информацией в МВД, набрав 112.

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