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НовостиОбщество17 августа 2023 13:13

В Свердловской области проверили больше 6 тысяч пачек сигарет и папирос

Из отобранной продукции забраковали почти две тысячи пачек
Дарья ЧИПУРИНА
Нарушителей наказали штрафами

Нарушителей наказали штрафами

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Свердловской области проверили шесть тысяч пачек сигарет и папирос. Из них 1,5 тысячи пачек не прошли проверку. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре региона.

- Основная причина - нарушение правил маркировки и отсутствие сопроводительных документов, - отметили в ведомстве.

Продукцию проверили и на соблюдение антитабачного законодательства. Рейды прошли в 1120 магазинах и приятиях. Было выявлено 470 нарушений. Они связаны с отсутствием знака о запрете курения и акцизной марки, продажей товара рядом со школами или несовершеннолетним и прочее.

В ходе проверок на нарушителей было составлено 55 протоколов. Общая сумма штрафов превысила 300 тысяч рублей. Суд удовлетворил пять исков в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, продававших сигареты рядом с образовательными учреждениями.

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