На Тальковом Камне установили восьмиметровый арт-объект «Цветок жизни»

Арт-объект установили прямо на воде. Фото: предоставлено пресс-службой паблик-арт фестиваля "ЧО"

Фестиваль паблик-арта «ЧО» начинает новый сезон. Первой работой, которую презентовала команда, стал Floris Vitae – в переводе с латинского «Цветок жизни» художницы Саши Фроловой. Он «распустился» на затопленном руднике Тальков Камень.

Арт-объект представляет собой восьмиметровый надувной цветок. Эта воздушная композиция олицетворяет знаменитый символ бажовского сказа в новой интерпретации.

- Скульптура воплощает идею красоты жизни и изображает ее энергию - творческую энергию, расцветающую внутри человека, подобно цветку. Моя работа отсылает к сказу Павла Бажова о каменном цветке и Хозяйке Медной горы, во владениях которой он растет. И тот, кто его увидит, начинает понимать красоту камня, - рассказывала на открытии «Цветка жизни» Саша Фролова.

Для фестиваля паблик-арта «ЧО» это первый объект, который вышел за пределы Екатеринбурга и был установлен на воде. В конце прошлого сезона предполагалось, что первой работой на воде станет «Индустриальный младенец» - арт-объект, установленный на берегу Верх-Исетского пруда и наделавший много шума.

К «Цветку жизни» будут организованны экскурсии. Первые четыре пройдут уже в это воскресенье, 20 августа.

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