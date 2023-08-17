В Нижнем Тагиле неадекватный мужчина избил пенсионера

Полиция устанавливает обстоятельства случившегося
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Нижнем Тагиле неадекватный мужчина напал с кулаками на пенсионера. Драка произошла 16 августа во дворе дома на улице Захарова, 2. Информацию об этом сообщили очевидцы Telegram-каналу «Инцидент Нижний Тагил».
По словам свидетелей произошедшего, тагильчанин без повода накинулся на проходящего дедушку. Неравнодушные свердловчане, увидев это, позвонили в полицию. Когда силовики прибыли на место, дебошир поспешил скрыться с места, однако его все же задержали. А пожилого мужчину забрала скорая помощь. О его состоянии пока ничего не известно.
«КП-Екатеринбург» обратилась за комментарием в МУ МВД «Нижнетагильское».
- На место происшествия выезжали сотрудники полиции, которые доставили дебошира в отдел для разбирательства. В настоящее время в отделе полиции №20 по данному факту участковым проводится проверка, устанавливаются обстоятельства случившегося. Будет назначена судебно-медицинская экспертиза для установления тяжести вреда здоровью, причиненного потерпевшему, - пояснили в МВД Нижнего Тагила.
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