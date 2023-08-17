В свердловских школах начнут преподавать башкирский язык

Детям, чей родной язык башкирский, предоставили возможность изучать его Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В школах Свердловской области начнут преподавать башкирский язык. О его изучении в учреждениях договорились министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов и министр образования и науки Республики Башкортостан Айбулат Хажин.

- Свердловская область по инициативе губернатора Евгения Куйвашева ведет активную работу по сохранению башкирских традиций и языка, общечеловеческих ценностей, скрепляющих многонациональное государство, – отметил Юрий Биктуганов.

Детям, чей родной язык башкирский, предоставили возможность изучать его. Преподавать язык будут комплексно, как и русский. Школы обеспечат необходимыми учебниками и пособиями.

Ранее в школах Среднего Урала начали изучать татарский, марийский и мансийский языки. Татарский в области изучают в 11 школах, марийский - в трех, а мансийскому обучаются шесть школьников.

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