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НовостиОбщество17 августа 2023 11:51

В свердловских школах начнут преподавать башкирский язык

Это поможет сохранить ценности народов России
Дарья ЧИПУРИНА
Детям, чей родной язык башкирский, предоставили возможность изучать его

Детям, чей родной язык башкирский, предоставили возможность изучать его

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В школах Свердловской области начнут преподавать башкирский язык. О его изучении в учреждениях договорились министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов и министр образования и науки Республики Башкортостан Айбулат Хажин.

- Свердловская область по инициативе губернатора Евгения Куйвашева ведет активную работу по сохранению башкирских традиций и языка, общечеловеческих ценностей, скрепляющих многонациональное государство, – отметил Юрий Биктуганов.

Детям, чей родной язык башкирский, предоставили возможность изучать его. Преподавать язык будут комплексно, как и русский. Школы обеспечат необходимыми учебниками и пособиями.

Ранее в школах Среднего Урала начали изучать татарский, марийский и мансийский языки. Татарский в области изучают в 11 школах, марийский - в трех, а мансийскому обучаются шесть школьников.

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