Пробрался на стройку, чтобы сделать предложение своей девушке

Фото: Максим Воробьев

«Предложение нужно было делать уже давно. В голове было много романтичных вариантов. Но решил, что стройка - идеальное место». Рассказываем необычную историю, которая произошла на стройке Екатеринбурга.

Со своей девушкой Анной Владимир познакомился больше 10 лет назад. Сначала молодые люди просто общались, потом дружили. «Спустя время как-то все закрутилось, - делится Владимир. - Она прекрасный человек, очень внимательная, заботливая и искренняя. Я сразу увидел, что это тот самый человек. Именно мой!»

Когда Владимир служил в армии, Анна его ждала. Пара строила планы на будущее. Даже учились в одном университете. Влюбленные не хотели расставаться надолго.

«Предложение уже давно нужно было делать! Покупка совместного жилья стала поводом. И тем самым идеальным вариантом, чтобы задать главный вопрос», - вспоминает Владимир.

Одной бессонной ночью молодой человек решил сделать предложение в той самой квартире, которую пара выбрала для создания совместного уюта в новом жилом комплексе «Сибирский сад». Под предлогом осмотра квартиры Анну привели на стройку.

«Я невероятно благодарен застройщику «Страна Девелопмент», каждому сотруднику, который помогал в подготовке этого важного для нас дня. Знаю, что сейчас посещение стройки запрещено, но нам пошли на встречу. Проинструктировали по технике безопасности, дали каски и строго вели по обозначенному маршруту».

Фото: Максим Воробьев

Поднявшись в квартиру на стене Анну ждала надпись «Согласна?» и два «окошечка» с ответами. Владимир признаются, что был уверен в ответе своей возлюбленной. Но волновался, как перед первым поцелуем.

Баллончик с фиолетовой краской. Рука Анны. Отметка на слове «Да»!

В компании застройщика рассказали, что прораб хоть и ворчал из-за посторонних на стройке, но аплодировал будущим молодоженам громче всех.

«Мы очень ждем сдачи дома, чтобы поскорее переехать в свое гнездышко. Из всех вариантов выбрали именно «Сибирский сад». Очень понравился проект, благоустройство, детские площадки. Анализировали отзывы - они достаточно хорошие отзывы о микрорайонах в Тюмени.

В Екатеринбурге есть множество проектов от разных застройщиков, у каждого свои минусы и плюсы. Для нас очень важна была локация по соотношению к центру города и выезда из него. Так вот «Сибирский сад» находится в достаточном удобном месте. На мой взгляд удобное местоположение, все развязки рядом», - рассказывает Владимир о выборе микрорайона для создания семьи.

Сейчас молодые люди планирует свадьбу и выбирают цвет стен и мебель для будущей квартиры.

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