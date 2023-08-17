Бездомная собака Белка из Сургута стала телезвездой

Теперь Белка живет в Москве Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прошлой зимой бездомная собака по кличке Белка несколько недель пряталась на теплой остановке в Сургуте. Местные жители подкармливали ее и сняли о ней милое видео и выложили его в Сеть. Коммунальщики не стали гнать питомца с остановки. Об этом пишет портал ugra-news.ru.

О судьбе бедной собаки узнала жительница Москвы. Она оплатила Белке переезд в столицу, но перед самой отправкой питомца едва не перепутали с похожей собакой.

- Чуть позже мы нашли нужную собаку с остановки, она уехала в Москву, а похожий пес Беляш теперь живет под опекой движения «Дай лапу» на домашней передержке и ищет хозяев, - рассказывает зоозащитница Александра Нуриева.

Новую хозяйку Белки и собаку пригласили на Первый канал в шоу «На самом деле», где девушка рассказала историю питомца.

- Я увидела пост в соцсети о собаке, там было указано местоположение. Я подумала, что эту информацию могут получить догхантеры, произойдет что-то плохое, - рассказывает девушка. Именно после этого у нее возникло решение – взять Белку к себе.