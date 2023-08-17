Для участников и гостей Международного фестиваля университетского спорта будет обеспечен цифровой комфорт

Мероприятие пройдет в Екатеринбурге Фото: Алексей БУЛАТОВ

МТС обеспечит мобильным интернетом гостей и участников Международного фестиваля университетского спорта, который пройдет с 19-31 августа в Екатеринбурге. Более тридцати тысяч гостей и участников мероприятия смогут с комфортом вести трансляции в социальных сетях, делиться с друзьями фотографиями и видеоконтентом в мессенджерах, а также пользоваться цифровыми сервисами экосистемы МТС.

Международный фестиваль университетского спорта с участием команд из стран БРИКС, ШОС и СНГ проводится в Екатеринбурге впервые. Мероприятие станет единственным крупным международным спортивным событием в России в 2023 году. Соревнования состоятся по 15 видам спорта- бадминтону, баскетболу 3х3, боксу, дзюдо, мини-футболу, настольному теннису, плаванью, прыжкам в воду, самбо, спортивной борьбе, тенниску, тхэквондо, художественной гимнастике.

Качественная голосовая связь и высокоскоростная передача данных на время проведения Фестиваля будет обеспечена МТС на всех вновь построенных спортивных объектах. На территории Спортивной деревни, где разместятся 4500 участников соревнований. Во Дворце игровых видов спорта (5000 зрителей), где пройдут соревнования по волейболу и мини-футболу, выстроена сеть, гарантирующая скорость мобильного интернета до 100 Мбит/с.

Цифровой комфорт гостей и участников соревнований во Дворце дзюдо, Академии тенниса, Дворце художественной и эстетической гимнастики будет обеспечен за счёт установки мобильных базовых станций, вблизи этих спортивных объектов. А самое большое из построенных специально к Международному фестивалю университетского спорта, спортивное сооружение – Дворец водных видов спорта на 5300 зрителей, будет обеспечен мобильной связью за счёт вновь построенных базовых станций в микрорайоне Новокольцовский.

- Качество сотовой связи и скорость мобильной передачи данных — это то, с чего путешественники сегодня начинают знакомство с той или иной страной, регионом, городом еще до выхода из самолета. МТС сделает все возможное, чтобы знакомство участников Фестиваля, его гостей и зрителей с Екатеринбургом было комфортным и приятным, - рассказал директор МТС в Свердловской области Андрей Елизаров.