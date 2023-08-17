В Екатеринбурге построят второй корпус «Маринс Парк Отель»

Предполагаемый участок находится за существующей гостиницей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге планируют возвести второй корпус гостиницы «Маринс Парк Отель». Информация об этом появилась на сайте регионального Управления госохраны объектов культурного наследия.

На данном этапе уже проведены археологические обследования земли, выбранной для строительства нового корпуса. Проверенный участок находится за существующей гостиницей. Его площадь достигает 5650 квадратных метров. В ходе исследования были обнаружены фрагменты посуды. Находки датируются серединой XIX - началом XX века.

- Обнаружен многочисленный археологический материал поселенческого характера, представленный преимущественно гончарной керамикой, фаянсом, фарфором, фрагментами изделий из стекла и металла, костями животных, - сообщается в документации.

В связи с этим экспертиза дала отрицательное заключение. Однако застройщикам следует разработать проект мер по сохранению археологического наследия. Так строительство на участке будет возможно.

«КП-Екатеринбург» запросила комментарий у мэрии города. Там сообщили, что за разрешением на строительство второго корпуса отеля пока не обращались.

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