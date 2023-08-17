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НовостиОбщество17 августа 2023 10:20

В Екатеринбурге открыли пансионат долечивания и реабилитации онкобольных детей

Новое здание дополнило уже существующую инфраструктуру онкогематологического центра
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Фото: департамент информполитики региона

Фото: департамент информполитики региона

В Екатеринбурге 17 августа открыли пансионат долечивания и реабилитации онкобольных детей Областной детской клинической больницы, который стал подарком на 300-летие города от меценатов. Новое здание дополнило уже существующую инфраструктуру онкогематологического центра.

- Наши врачи - суперпрофессионалы, которые каждый день борются за жизни детей, - рассказал глава Екатеринбурга Алексей Орлов. - Открытие пансионата - это действительно важное и значимое событие для города, особенно в преддверии 300-летия Екатеринбурга. Это огромный вклад в развитие уральской столицы.

В состав детского пансионата вошли 36 комнат проживания «Мать и дитя», шесть двухместных палат дневного стационара, процедурные кабинеты, центр психологической помощи, выделенная зона для школы и игровая комната.

Пансионат больше напоминает гостиницу, чем больницу. Здесь дети после операций будут получать необходимый уход и поддержку - раньше они оставались в больничных палатах, что сильно влияло на психику и пациента, и родителя. Аналогичный проект есть только в Москве.

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