Из-за противопожарного режима парки Урала потеряли 5 миллионов рублей

Парки часть времени запрещено было посещать Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области парки потеряли 5 миллионов рублей из-за соблюдения мер противопожарных безопасности. В основном это произошло из-за запрета массового посещения парков.

- Для особо охраняемых территорий текущий год был сложным, прежде всего из-за соблюдения мер противопожарных безопасности. Сложность была заключена в том, что до 7 июля посещение парков в массовом режиме было запрещено, – объясняет министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов.

Денис Мамонтов также отметил, что сейчас парки перевыполняют план, поэтому если в оставшиеся полгода они не преодолеют отставание, то минимизируют его.

Отметим, что из-за сильных лесных пожаров, которые охватили Свердловскую область с конца апреля, в регионе ввели запрет на посещение лесов и пользование открытым огнем.