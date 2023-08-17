В Нижнем Тагиле открыли горячую линию по качеству детских и школьных товаров

Сегодня в магазин - широкий эксперимент товаров, в которых не каждый сразу разберется Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле перед началом нового учебного года заработала горячая линия по вопросам качества и безопасности детских товаров и школьных принадлежностей. Об этом пишет портал Тагил.Лайф.

По телефону или лично специалисты Роспотребнадзора помогут разобраться в требованиях к качеству канцелярских товаров, одежде и обуви, ранцам, учебникам.

Консультацию можно получить по телефонам 8 912 642 06 23 или 8 3435 41 83 62.

Также проконсультироваться можно по адресу: Нижний Тагил, улица Карла Маркса, 29, кабинет 1,2. Специалисты принимают в будние дни с 8 до 17 часов, перерыв с 12 до 13 часов.

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