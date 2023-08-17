Фото: группа во ВКонтакте ВКаменскеЖИТЬ

На спецоперации погиб 45-летний боец из Каменска-Уральского ефрейтор Сергей Малышев. Как рассказали в администрации города, он был мобилизован 28 сентября, а 2 августа скончался, получив ранения, несовместимые с жизнью.

- Надежный, трудолюбивый, профессионал на работе, заботливый и любящий дед, отец, муж и брат, так отзываются о Сергее родные, друзья, коллеги по цеху, - рассказали в мэрии. - В зоне специальной военной операции гвардеец, старший стрелок Малышев успешно справлялся с поставленными перед ним задачами.

Сергей Малышев ранее служил в пограничных войсках. В Каменске-Уральском работал на одном из крупных промышленных предприятий города.

Посмертно уральца наградили орденом Мужества.

Церемония прощания с Сергеем Малышевым состоится на Аллее славы 19 августа в 12 часов. Похоронят бойца на Волковском кладбище.

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