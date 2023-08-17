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НовостиПроисшествия17 августа 2023 9:22

Свердловчанина приговорили к году колонии за повторное вождение пьяным

Житель Урала осужден за вождение автомобиля в нетрезвом виде
Дарья ЧИПУРИНА
у водителя конфисковали его машину - ВАЗ-2121

у водителя конфисковали его машину - ВАЗ-2121

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителя Тугулымского района осудили за повторное вождение пьяным. Мужчине дали реальный срок. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Вечером 10 июня мужчину на ВАЗ-2121 задержали автоинспекторы. Водитель выглядел пьяным, из-за этого сотрудники ГИБДД решили проверить состояние автолюбителя. Алкотестер показал, что мужчина не трезв.

Выяснилось, что мужчина уже был осужден за пьяное вождение. Ему было назначено наказание в виде пяти лет колонии и лишения прав на три года. Однако это не помешало мужчине вновь разъезжать по улицам выпившим.

- Талицкий районный суд назначил наказание в виде одного года лишения свободы, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок четыре года, - рассказали в ведомстве.

Помимо этого, у водителя конфисковали его машину - ВАЗ-2121. Ее обратили в доход государства. Пока приговор не вступил в законную силу.

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