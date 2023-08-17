В Екатеринбурге с загоревшейся ледовой арены эвакуировали 200 человек

Причиной возгорания стали вспыхнувшие лакокрасочные материалы и утеплитель. Фото: Telegram-канал «Злой Екатеринбург»

В центре Екатеринбурга произошел крупный пожар. Огонь охватил строящуюся ледовую арену. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.

О возгорании стало известно в 12:43 17 августа, когда на пульт пожарной охраны поступило сообщение. На улицу Степана Разина выехали спасатели.

- Прибывшие к месту вызова пожарно-спасательные подразделения установили, что со стороны кровли строящегося здания идет дым, - отметили в МЧС.

На место ЧП незамедлительно прибыли пожарные. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Еще до прибытия пожарных место возгорания самостоятельно покинули 200 человек. Информации о пострадавших людях не поступало.

Спасатели провели обследование здания с целью поиска очага горения. Оказалось, что на шестом этаже на десяти квадратных метрах вспыхнули лакокрасочные материалы и утеплитель. Возгорание локализовали. В 13:35 огонь удалось потушить. На месте ЧП работали 47 спасателей и 13 пожарных машин.

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