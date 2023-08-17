Выполнение плана по капремонту на 2023 год составляет 82% Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области не будут повышать тариф на капремонт. Соответствующее решение принято региональным кабмином 17 августа. Сохранить минимальный размер взноса поручил губернатор Евгений Куйвашев.

- Минимальный размер взноса на капитальный ремонт устанавливается на каждый очередной год реализации региональной программы капитального ремонта, - рассказал министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов. - Принятое сегодня постановление сохраняет этот размер на 2024 год на уровне действующего в 2023 году.

Он также отметил, что сейчас выполнение плана по капремонту на 2023 год составляет 82%. Капитальный ремонт общедомового имущества полностью закончен в 21 муниципальном образовании.

Напомним, ранее министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов сообщил, что нынешней ставки достаточно для проведения запланированного объема работ. Дело в том, что часть средств на спецсчетах лежат мертвым грузом. Если федеральные власти изменят законодательство, то это позволит использовать часть этих денег. Сейчас спецсчета используют жители 22% многоквартирных домов.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru