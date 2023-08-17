В Екатеринбурге к 300-летию запустили полезную онлайн карту

В центре Екатеринбурга установят кабинки туалетов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в период празднования Дня города запустили полезную онлайн карту. Она показывает местоположение нужных мест для комфортного и безопасного отдыха.

- На карте уже можно посмотреть расположение фудкортов, туалетных кабин и мусорных контейнеров, дополнительно появившихся в городе на время фестивальной недели и 300-летия Екатеринбурга. – уточняют в администрации Екатеринбурга

Также, на ней можно оперативно найти ближайший травмпункт и дежурные бригады скорой помощи.

Отметим, что сейчас в Екатеринбурге проводится фестивальная неделя с культурными мероприятиями. Кульминация торжеств в честь 300-летия Екатеринбурга намечена на субботу, 19 августа. Праздник завершится праздничными фейерверками, которые запустят с трех точек.

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