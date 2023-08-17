Юных свердловчан вербуют в экстремисты

Накануне силовики обратили внимание на странные объявления на столбах в Березовском
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Юных свердловчан стали вербовать в экстремисты. Жители региона расписывают улицы городов подозрительными надписями. Об этом сообщили в пресс-службе Антитеррористической комиссии в Свердловской области.
Накануне силовики обратили внимание на странные объявления на столбах в Березовском. Оказалось, что их расклеивает молодая девушка.
- Правоохранители выяснили, что она причастна к деятельности Молодежного демократического движения «Весна», которое судом признано экстремистским. Главным идеологом создания организации являлся Навальный, включенный в январе 2022 года в список террористов и экстремистов, - рассказали в Антитеррористической комиссии.
Несовершеннолетняя девушка расклеивала листовки и запрещенную символику в общественных местах в родном городе и за его пределами. После этого она отправляла фотоотчет кураторам. Эти фотографии были опубликованы в Telegram-каналах.
Подросток призналась, что свою деятельность она начала еще в апреле 2023 года. С родителями подростка провели серьезную беседу. Сейчас девушке грозит постановка на учет в ПДН. Людям, достигшим 16 лет, за участие в деятельности экстремистках организаций грозит реальный срок. В таком случае нарушителям грозит до шести лет колонии.
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