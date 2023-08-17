Священник из Екатеринбурга покорил тянь-шанский пик в честь юбилея города

Отец Игорь Бачинин покорил пик святой Екатерины. Фото: Екатеринбургская епархия

Известный священник из Екатеринбурга Игорь Бачинин вместе с группой из 36 паломников покорил пик святой Екатерины на Тянь-Шане, посвятил восхождению юбилею уральской столицы. Об этом пишет издание «ФедералПресс».

На вершине батюшка совершил молебен небесной покровительнице Екатеринбурга, На самом пике установлен православный крест.

Фото: Екатеринбургская епархия

- После совершения молебна облако ушло, выглянуло солнце. И это был, наверно, особый божественный знак для группы, некое благословение свыше на труды и подвиги, которые совершили люди, - говорит Игорь Бачинин.

Отметим, что база паломников из Екатеринбурга находится на высоте почти три тысячи метров. Высота пика святой Екатерины составляет 4 250 метров.