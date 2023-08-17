СК возбудил уголовное дело из-за смерти пациента в больнице Екатеринбурга

Лечащий врач не назначил жизненно необходимый препарат пациенту Фото: Алексей БУЛАТОВ

Следователи возбудили уголовное дело по ч.2 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей) после смерти 73-летнего мужчины в одной из больниц Екатеринбурга.

- Наказание за совершение этого преступления предусмотрено вплоть до 3 лет лишения свободы, - рассказали в СК по Свердловской области.

Согласно материалам уголовного дела, мужчина обратился в больницу в мае 2022 года с жалобами на состояние органов дыхания. Затем, в июле 2022 года он находился в стационаре в этой же больнице. Лечащий врач при этом, по данным следствия, не назначил жизненно необходимый препарат пациенту и он скончался.

Росздравнадзор вынес заключение, что смерть пациента напрямую связана с ненадлежащим оказанием ему медпомощи.

Сотрудниками СК допрашиваются свидетели, изучается интересующая следствие медицинская и иная документация, назначена судебная медицинская экспертиза. Обстоятельства гибели мужчины устанавливаются.

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