Аферисты выдают себя за главных врачей и заместителя министра
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Свердловчан стали обманывать от лица Министерства здравоохранения. Аферисты выдают себя за главных врачей и заместителя министра. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.
- Помните, что официальные организации не общаются с гражданами через мессенджеры. Попросите представиться и дать официальный номер телефона, на который вы сами сможете перезвонить, предварительно перепроверив информацию, - пояснили в ведомстве.
Если же жителей региона все же стали жертвами мошенников, им стоит обратиться в полицию. Чем быстрее сообщение поступит в МВД, тем эффективнее будет поимка аферистов.
Ранее юная тагильчанка подарила телефонным мошенникам больше 80 тысяч рублей. Аферисты настроили удаленный доступ на телефон свердловчанки, оформили на нее кредит, а деньги забрали себе. Аферист представился сотрудником банка.
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