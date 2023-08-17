На Урале осудили хозяина табуна за то, что лошади съели горох и клевер

Лошади принесли ущерб в 400 тысяч рублей Фото: Виктория МИНАЕВА

На Среднем Урале перед судом предстал хозяин табуна. Его лошади съели горох и клеве с поля агрофирмы. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Инцидент произошел в Ирбитском районе региона. 30 мая сотрудники ООО «Агрофирма Ирбитская» поняли, что на трех полях уничтожены три гектара овса и гороха, а еще на двух полях вытоптаны клевер и злаки на 35 гектарах.

- Специальная комиссия установила, что лошади в количестве 10-15 голов свободно передвигались по полям и кормились посевами, а что не съели – вытоптали, - отметили в ведомстве.

Лошади принесли ущерб в 400 тысяч рублей. Агрономы составили схему расположения повреждений и обратились в полицию. Но в возбуждении уголовного дела было отказано. Тогда аграрии обратились с иском в суд о возмещении убытков.

По словам хозяина лошадей, агрофирма сама виновата в случившемся, поскольку поля не были огорожены. Установлено, что собственник животных содержал лошадей в лесу недалеко от деревни Галишево. Фермер нарушил правила выпаса. Ирбитский районный суд взыскал с хозяина скота больше 523 тысяч рублей.

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