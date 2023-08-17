В Березовском задержали водителя без прав, который вез ребенка

Водителя оштрафовали Фото: УГИБДД по Свердловской области

В Березовском сотрудники ГИБДД задержали водителя без прав, который ехал на работу и вез ребенка.

- Экипажи ДПС проводили рейдовые мероприятия вблизи детских учреждений, где один из водителей, не имеющий права управления транспортным средством, так как ранее был его лишен, перевозил в салоне ребенка, - рассказали в УГИБДД Свердловской области.

На мужчину составили административный протокол по ч.2 ст.12.7 КоАП РФ и доставили в суд. Ребенка и автомобиль передали маме.

Суд принят решение оштрафовать мужчину на 30 тысяч рублей.

Госавтоинспекция напоминает, что управление транспортными средствами лицами, ранее лишенными такого права, недопустимо и призывает граждан сообщать о данных фактах в полицию по телефонам 102 или 02.

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