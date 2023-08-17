Переход на Плотинке превратили в объект уличного искусства к юбилею города

Фото: Атомстройкомплекс

В Екатеринбурге открыли обновленный подземный переход со стороны Исторического сквера к набережной городского пруда. Компания «Атомстройкомлекс» выступила партнером реконструкции в рамках фестиваля уличного искусства STENOGRAFFIA.

К 300-летнему юбилею города участники фестиваля STENOGRAFFIA преобразовали пространство в арт-объект, посвященный истории уральского рока. В переходе отремонтировали стены, нанесли изображения и слова песен уральских рок- групп, закрепили светоконструкции. Художники сохранили часть портретов ставшей культовой «Стены Виктора Цоя» и цитату автора «Бессмертной комедии» на входе.

Фото: Атомстройкомплекс

Компания «Атомстройкомлекс» построила переход 25 лет назад, к 275-летию родного города. Мы чувствуем ответственность за наш проект и после сдачи, поэтому не могли пройти мимо инициативы STENOGRAFFIA и поддержали реновацию перехода к 300-летнему юбилею. Наши строители полностью подготовили поверхность для художников, это свыше 1000 кв. метров стен и лестничных спусков, сделали гидроизоляцию, что крайне важно из-за повышенной влажности в переходе. Почти 30 лет «Атомстройкомплекс» не только строит Екатеринбург, но и помогает ему развиваться, сохраняя историю и превращая ее в искусство, — отметил креативный директор компании Никита Харисов.

Реконструкция объекта была выполнена в рамках реализации туркода Екатеринбурга командой фестиваля STENOGRAFFIA по заказу Администрации города при поддержке партнеров проекта. В работе участвовали команды STENOGRAFFIA и Hot Singles, дизайнер Алексей Грабилин.

— Уральский рок — это яркое и самобытное явление. А Свердловский рок-клуб стал настоящим арт-кластером своего времени. Он объединял фотографов, художников, музыкантов и вообще всех знаковых личностей, повлиявших на культурный ландшафт страны. Их наследие передается сквозь годы и до сих пор является гордостью нашего города, — пояснил идею проекта один из авторов эскиза, сооснователь и идеолог фестиваля STENOGRAFFIA Андрей Колоколов.