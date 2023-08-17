В Екатеринбурге иномарка сбила 13-летнего подростка

Водитель попытался затормозить, но аварии избежать не удалось. Фото: ГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге иномарка наехала на 13-летнего подростка. Авария произошла на улице Энтузиастов 16 августа. Об этом сообщили в Госавтоинспекции города.

По предварительной информации, водитель на Renault Sandero ехал по Старых Большевиков в сторону Энтузиастов. Во время поворота за зеленый свет авто столкнулось с юным велосипедистом. Подросток, не спешившись, ехал на разрешающий сигнал светофора.

- В результате ДТП 13-летний мальчик с различными травмами доставлен в детскую больницу, - отметили в ГИБДД Екатеринбурга.

Автоинспекторы выяснили, что за рулем иномарки находился 28-летний парень, имеющий стаж вождения 10 лет. Он рассказал, что не заметил велосипедиста. Молодой человек попытался затормозить, но аварии избежать не удалось. Автолюбителя проверили на состояние алкогольного опьянения.

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