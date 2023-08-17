Электросамокаты будут работать в особом режиме
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В День города в центре Екатеринбурга запретят парковать самокаты и гонять на высокой скорости.
- Проведены переговоры с каршеринговыми компаниями об ограничении территорий возможного использования самокатов и их скорости на время Дня города, - рассказали в пресс-службе администрации города.
В каршеринговой компании Whoosh подтвердили «КП-Екатеринбург», что их электросамокаты будут работать в особом режиме в центре города 19 августа.
- Там, где горожане будут гулять и отдыхать, самокат автоматически замедлится. Также нельзя будет завершить поездку на основных улицах в центральной части города, - рассказали в компании.
Все зоны ограничения скорости и активные парковки будут отображены на карте в приложении. После окончания праздничных мероприятий будет восстановлен привычный скоростной режим и точки парковок.
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