В Екатеринбурге установлен новый температурный рекорд

Дневной максимум 16 августа достиг +29,7 градусов Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Екатеринбурге 16 августа был установлен новый температурный рекорд. Впервые с 2016 года в этот день температура воздуха поднялась до +23,5 градуса. Об этом в Telegram-канале «Погода в Екатеринбурге» сообщил синоптик Алексей Пулин.

Дневной максимум 16 августа достиг +29,7 градуса, ночью температура опустилась до +17,2 градуса. Уже 17 августа в Свердловскую область вновь придут ливневые дожди.

- Полярный фронт, ограничивающий тропическую воздушную массу с востока, в четверг расположится над юго-западом Свердловской области, - отметил синоптик.

Похолодание ожидает жителей региона уже с 20 августа. Температура воздуха начнет падать, она достигнет +18 градусов. С 21 по 22 августа столбики термометров продолжат падать и опустят до отметки +16 градусов.

Однако жаркие дни все же порадуют свердловчан в августе. С 17 по 19 августа в регионе задержится жара, температура воздуха прогреется до +33 градусов.

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