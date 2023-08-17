Полицейские будут дежурить на массовых мероприятиях Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбург приехали полицейские из области для работы на фестивале спорта. Как пишет ИА «Уральский меридиан», в столицу Урала прибыли 800 сотрудников полиции. Они будут дежурить на массовых мероприятиях, связанных с Международным фестивалем студенческого спорта и юбилеем Екатеринбурга.

По данным издания, полицейских из области привезли из-за нехватки в городе сотрудников ППС.

Напомним, стартует Международный фестиваль университетского спорта в день празднования 300-летия Екатеринбурга, 19 августа, который стал альтернативой Универсиаде. Он продлится до 31 августа.

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