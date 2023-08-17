Инсталляция стала подарком к 300-летию города
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В «Сима-Ленде» рассказали, как будет работать медиаэкран на Вайнера.
- Работа экрана - с 20:00 до 04:00. Музыкальное сопровождение - с 20:00 до 23:00, - поделился с «КП-Екатеринбург» представитель компании.
Напомним, медиаэкран на Вайнера открыли 12 августа. Инсталляция стала подарком к 300-летию города от компании «Сима-Ленд». Она протягивается между проспектом Ленина и улицей Малышева. На гигантском медиаэкране горожане и гости Екатеринбурга смогут увидеть различные сюжеты с музыкальным сопровождением. Ожидается, что конструкция останется на центральной улице еще на несколько лет.
- Он простоит несколько лет. Сколько конкретно - будет зависеть от его эксплуатационных характеристик, - рассказали ранее «КП-Екатеринбург» в мэрии города. - Пока речь о двух-трех годах.
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