Инсталляция стала подарком к 300-летию города Фото: Алексей БУЛАТОВ

В «Сима-Ленде» рассказали, как будет работать медиаэкран на Вайнера.

- Работа экрана - с 20:00 до 04:00. Музыкальное сопровождение - с 20:00 до 23:00, - поделился с «КП-Екатеринбург» представитель компании.

Напомним, медиаэкран на Вайнера открыли 12 августа. Инсталляция стала подарком к 300-летию города от компании «Сима-Ленд». Она протягивается между проспектом Ленина и улицей Малышева. На гигантском медиаэкране горожане и гости Екатеринбурга смогут увидеть различные сюжеты с музыкальным сопровождением. Ожидается, что конструкция останется на центральной улице еще на несколько лет.

- Он простоит несколько лет. Сколько конкретно - будет зависеть от его эксплуатационных характеристик, - рассказали ранее «КП-Екатеринбург» в мэрии города. - Пока речь о двух-трех годах.

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